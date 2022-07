Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 19/07/2022 15:40

Rio - O sorteio de mando de campo nas quartas de final da Copa do Brasil, realizado nesta terça-feira, na sede da CBF, irritou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Apesar de o Rubro-Negro ter sido sorteado após o Athletico-PR, as posições foram invertidas pelo fato de, antes, o Fluminense ter ficado na segunda posição em seu confronto contra o Fortaleza. A alegação da CBF é que, por questões de logística, os dois clubes não podem atuar no Rio na mesma semana.

Nesta tarde, ao chegar ao Aeroporto do Galeão, onde o Flamengo embarcou para Brasília, local do duelo contra o Juventude, na quarta, Landim estava bastante exaltado e falando alto ao telefone, cobrando uma pessoa chamada Júlio pelo fato de o clube decidir o confronto contra o Furacão fora de casa. O novo diretor de competições da CBF se chama Julio Avellar.

"O critério foi feito para prejudicar meu time. Por que não inverte o Fluminense então?", esbravejou Landim, segundo o site "GE".

Os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil estão marcados para os dias 27 e 28 de julho, enquanto as voltas serão em 17 e 18 de agosto. A CBF ainda não detalhou a tabela.