Rio - Com contrato até o fim do ano, Diego Ribas está vivendo seus últimos momentos com a camisa do Flamengo. O veterano, de 37 anos, irá inclusive conceder uma entrevista coletiva nesta terça-feira. No entanto, o anuncio de uma possível aposentadoria foi descartada pelo pai do atleta, Djair. As informações são do portal "Coluna do Fla".

Com a saída de Willian Arão, que acertou com o Fenerbahçe, Diego Ribas se tornou o jogador mais antigo do elenco do Flamengo. Ele chegou ao clube carioca na temporada de 2016, como um dos primeiros reforços de peso da gestão do então presidente Eduardo Bandeira de Mello.

Diego viveu altos e baixos com a camisa do Flamengo, mas fez parte da geração vitoriosa que teve em 2019 o seu melhor ano. Individualmente, o veterano também teve a temporada de 2020 como especial, quando foi campeão do Brasileiro, sendo titular da equipe carioca, sob o comando de Rogério Ceni.

O meia faz parte da chamada "geração 1985", formada por ele, Diego Alves e Filipe Luís. Os três jogadores não deverão ter seus contratos renovados pelo Flamengo. O lateral deverá seguir no clube em outra função, mas o meia e o goleiro ainda poderão estender suas carreiras no futebol e partir para novos desafios.