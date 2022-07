Marcos Braz ao lado de Vidal em apresentação do chileno no Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/07/2022 15:58

Rio - Nos últimos dias, o possível interesse do Flamengo pelo meia Oscar, ex-São Paulo e Internacional, ganhou destaque. Nesta segunda-feira, após a apresentação do volante Arturo Vidal, o vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, confirmou que o clube carioca consultou a situação do ex-jogador da seleção brasileira.

"Há dez, oito dias atrás, fiz uma consulta a quem cuida da carreira do Oscar sobre a possibilidade de retorno e ele me disse que o jogador está resolvendo problemas pessoais, mas há muita dificuldade em ter autorização do clube para jogar fora da China", disse o VP de futebol, antes de completar:



"Fiz uma pergunta sobre a faixa salarial e até me desanimei quando soube do valor bem considerável. Ainda mais quando deveria resolver com o clube chinês. Foi uma história adormecida por um tempo e veio a informação de fora do país. O que eu posso garantir é que nunca conversamos com o clube chinês", finalizou Marcos Braz.



Oscar atualmente defende o Shangai Port, da China, e possui contrato com o seu clube até o final de 2024. Com passagens por São Paulo e Internacional, Oscar viveu seu melhor momento em 2014, quando foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele defendeu o Chelsea naquela ocasião.