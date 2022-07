Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/07/2022 17:58

Rio - O atacante Marinho pode desfalcar o Flamengo na partida contra o Juventude, na próxima quarta-feira, em Brasília. Com uma faringite, o jogador não participou do treino desta segunda e será reavaliado na terça para saber se viajará com a delegação rubro-negra para a capital federal. A informação é do site "GE".

A boa notícia na atividade desta segunda-feira ficou por conta do zagueiro David Luiz. Fora do último jogo, contra o Coritiba, por dores no joelho, o camisa 23 participou normalmente do treino e tem boas chances de atuar em Brasília.

A partida entre Flamengo e Juventude deve marcar a estreia de Everton Cebolinha pelo Flamengo. Ainda não se sabe se Dorival Júnior irá escalá-lo como titular ou se ele fica como opção para entrar ao decorrer da partida. Vidal, outro badalado reforço rubro-negro, terá que esperar um pouco mais por questões físicas.