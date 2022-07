Brian Rodriguez - Divulgação

18/07/2022

Rio - O Flamengo segue ativo no mercado em busca de reforços. De acordo com o site "Goal", um dos nomes que foi oferecido ao Rubro-Negro é o do atacante uruguaio Brian Rodriguez, de 22 anos, que atualmente defende o Los Angeles FC (EUA) e a seleção uruguaia.

Segundo o portal, os empresários do jogador procuraram o Flamengo, que ficou de avaliar uma investida, mas até o momento não se manifestou. O estafe do jogador tem intenção de coloca-lo de volta no mercado sul-americano e vê o time carioca como uma grande vitrine.

Jovem, Brian Rodriguez surgiu como uma grande promessa do futebol uruguaio. O atacante foi revelado pelo Peñarol e vendido em 2019 ao Los Angeles FC. Atuou ainda por empréstimo no no Almería-ESP.