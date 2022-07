Oscar é alvo do Flamengo - AFP

Publicado 18/07/2022 13:29

Rio - O Flamengo deve ter concorrência para contratar o meia Oscar. De acordo com o portal "Coluna do Fla", além do Rubro-Negro, o ex-jogador do Chelsea também foi procurado nos últimos dias por Corinthians e Internacional.

Apesar das sondagens, a prioridade de Oscar é fechar com o Flamengo. O meia foi liberado pelo Shangai SPIG (CHN) para negociar com o time carioca e as partes estudam um empréstimo até dezembro de 2022. O salário do jogador, que era o maior entrave, já foi estabelecido em R$ 1,5 milhão por mês. Na China, seus vencimentos estão em R$ 9,5 milhões.

Revelado pelo São Paulo e com passagem pelo Chelsea, Oscar foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Ele está no futebol chinês desde 2017.