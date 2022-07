Fatal Model - Divulgação / Fatal Model

Publicado 18/07/2022 12:27

Rio - A partida entre Flamengo e Coritiba, válida pela 17ª rodada da Série A, disputada em Brasília, teve em uma das suas placas de publicidade no Mané Garrincha sendo utilizada pelo portal "Fatal Model". A empresa é de acompanhantes sexuais e não é a primeira vez que ela participa de algum evento esportivo.

O plataforma digital realizou alguns acordos pontuais em jogos de equipes como Globo-RN, Altos-PI e Portuguesa-RJ em partidas contra Internacional, Flamengo e Corinthians, pela Copa do Brasil. Além disso, teve parcerias com clubes de menor investimento como Camboriú, Hercílio Luz e Marcílio Dias. A partida entre Flamengo e Coritiba foi a primeira da Série A com a presença da marca.

"Continuamos lutando para que as pessoas nos respeitem e que haja dignidade em nossa atuação, por isso o trabalho da Fatal Model em levar para as grandes massas é tão importante. A plataforma tem a missão de oferecer suporte, segurança e informação para aqueles que desejam ingressar no mercado adulto e para o público em geral. Conquistar esse espaço é realmente gratificante para nós", disse Nina Sag, acompanhante, sexóloga e embaixadora do site, em entrevista ao portal "One Football".



A Fatal Model se define como "plataforma de anúncios para acompanhantes". Qualquer profissional do sexo, seja mulher, homem ou trans, pode se cadastrar no site oferecendo seus serviços. A empresa conta com 15 milhões de usuários únicos e 25 mil profissionais cadastrados.