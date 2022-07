Pedro - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Pedro - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/07/2022 13:36

Rio - Vivendo ótima fase no Flamengo, Pedro concedeu entrevista ao portal "GE" e exaltou o trabalho do técnico Dorival Jr. no Rubro-negro. Em dado momento, o atacante, de 25 anos, relembrou a época sob o comando de Paulo Sousa, e desabafou sobre o seu desempenho com o ex-treinador português à beira do campo.

"Precisávamos de sequência de jogos juntos. E estamos tendo agora. Não é fácil jogar uma partida e depois de um tempão jogar junto de novo. O Dorival tem trabalhado isso no dia a dia, nos treinamentos, na parte tática. Tem pedido para nos empenharmos na marcação, porque não é só jogar para frente. Temos feito isso e estamos com essa sequência. Espero poder evoluir junto com ele ainda mais", relatou Pedro ao portal 'GE'.

"Aquele momento foi o mais complicado mentalmente neste período no Flamengo. Foi um momento onde eu não estava tendo tantas oportunidades, a não entrada na final contra o Atlético-MG me deixou frustrado e eu ia para os jogos e treinamentos já pensando que não ia dar certo. Ali eu perdi uma coisa que eu tenho muito forte que é meu emocional, minha parte mental", completou.

Neste sábado (16), o Flamengo enfrenta o Coritiba, às 19h, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a nona colocação, soma 21 pontos e trabalha para conquistar a vitória e ficar perto do G-4.