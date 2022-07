Volante Walace está próximo de acertar com o Flamengo - Divulgação/Udinese

Publicado 15/07/2022 15:47

Rio - O Flamengo está muito próximo de acertar com o seu terceiro reforço na atual janela de transferências. Após contratar Everton Cebolinha e Arturo Vidal, o Rubro-Negro está perto de fechar com o volante Walace, da Udinese. O clube italiano gostou da proposta feita pela diretoria do Flamengo, e o negócio está bem encaminhado. A informação foi divulgada primeiramente pela jornalista Isabelle Costa, do portal "S1Live".

Para garantir a contratação de Walace, a diretoria do Rubro-Negro irá investir 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 32.6 milhões, na cotação atual), por 70% dos direitos econômicos do volante. Agora, a ideia do clube é fechar o negócio o mais rápido possível, tendo em vista a abertura da janela de transferências no dia 18 de julho.

Vale lembrar que as negociações entre Flamengo e o estafe de Walace já estão 100% acertadas. O jogador, inclusive, já demonstrou vontade de vestir a camisa do Rubro-Negro. Com isto, basta o clube carioca resolver as últimas pendências, e garantir a contratação do seu terceiro reforço na temporada.