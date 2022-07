Vidal realiza primeiro treino pelo Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Vidal realiza primeiro treino pelo FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/07/2022 13:59

Rio - O Flamengo marcou a apresentação de Arturo Vidal para a próxima segunda-feira (18), às 14h30, no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu. O jogador, que chegou ao Rio de Janeiro no início deste mês de julho para a realização exames médicos, assinou contrato até dezembro de 2023.

Apesar de ainda não ter sido apresentado oficialmente à imprensa, Vidal já se sente em casa. O meia foi ao Maracanã para assistir as vitórias do Flamengo sobre o Tolima, pela Libertadores, e contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. O jogador já veste a camisa rubro-negra, se enturmou com os torcedores e fez um vídeo à torcida em que manda a mensagem: "Faz o moicano!"

Confirmado como reforço e inscrito na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Vidal poderá atuar pelo Flamengo a partir do dia 18 de julho, data da abertura da janela de transferências. De férias, o atleta tem mantido uma rotina de treinos e a questão física não deve ser um problema para o jogador.