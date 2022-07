Marcos Braz - Divulgação

Publicado 15/07/2022 12:42

Rio - O lateral Ayrton Lucas, do Flamengo, recusou uma oferta do Bologna-ITA. De acordo com o site "Torcedores.com", os italianos ofereceram ao Spartak Moscou-RUS, clube que detém os direitos do jogador, Spartak Moscou 3 milhões de euros (R$ 16,3 milhões, pela cotação atual) para compra-lo.