Vidal posa ao lado de João GomesNathã Soares/CRF

Publicado 14/07/2022 17:47

Após ser ovacionado no Maracanã e anunciado como novo reforço rubro-negro, Vidal iniciou os trabalhos no Flamengo. Na tarde desta quinta-feira, o volante chileno se apresentou ao CT Ninho do Urubu e viveu o primeiro dia como jogador do clube carioca.



Nas redes sociais, o Fla postou uma foto dele junto com João Gomes e fez uma brincadeira com a nova dupla de volantes.

"!! CUIDADO ‼ CÃES BRAVOS", postou o Flamengo.



Neste primeiro momento, Vidal passou por processo de avaliações físicas para saber se tem condições de jogo. Apesar de estar de férias desde o término da temporada europeia com a Inter de Milão, o jogador fazia atividades físicas regulares orientado por um preparador pessoal.



A partir dos próximos dias, o chileno passará a treinar com o restante do grupo do Flamengo. Com a abertura da janela de transferências na próxima segunda-feira, o meia trabalha para ser relacionado para a partida contra o Juventude na próxima quarta-feira, em Brasília, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vidal assinou com o Flamengo até o final de 2023. Ele é o segundo reforço da equipe para o restante da temporada, apenas após Everton Cebolinha. Vivo nas três competições, o clube carioca ainda busca novas peças no mercado e tem negociações por Walace, da Udinese, e Wendel, do Zenit.