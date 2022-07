Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 14/07/2022 16:28 | Atualizado 14/07/2022 16:29

Rio - O Flamengo vive o sonho de, finalmente, ter o seu estádio próprio. Com o apoio do Prefeito do Rio, Eduardo Paes, o clube avança nas negociações para a construção de sua arena. Em entrevista ao canal Gustavo Henrique "Dando Choque", o presidente Rodolfo Landim abriu o jogo sobre o desejo do clube, e comentou sobre a relação com o Maracanã.

"A gente vai aguardar o edital que o Governo vai colocar. Vamos analisar e é claro que a gente já comentou várias vezes que temos o interesse de pegar o Maracanã. Mas a gente também analisa outras alternativas, não podemos ficar parados, já que não sabemos o que vem e como vem. Precisamos buscar alternativas para o Flamengo, que é um trabalho que fazemos continuamente", disse o presidente, antes de completar:



"Acho que o Maracanã é um grande estádio para grande jogos, mas o Flamengo pode ter também um paralelo com um outro estádio. O Maracanã é um lugar onde o Flamengo adora jogar, a logística é muito boa para os nossos torcedores, mas temos que buscar outras possibilidades porque a gente não sabe o que vem pela frente. Temos que aguardar e ver o que vai vir pelo nosso Governo e as condições para continuar jogando no Maracanã", finalizou Rodolfo Landim.



Enquanto grande parte da torcida do Flamengo é favorável à construção de um estádio em Deodoro, em um terreno que será cedido pelo Governo Federal, a diretoria do clube prioriza a construção de uma arena no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. No entanto, por ser um terreno privado, as negociações devem ser mais complicadas.

Enquanto Rodolfo Landim segue nas tratativas para a construção de um estádio próprio, o Flamengo segue sua preparação para os próximos compromissos. O Rubro-Negro enfrentará o Coritiba, no próximo sábado (16), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que este duelo acontecerá no Distrito Federal, por conta do fechamento do Maracanã para reformas no gramado.