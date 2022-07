Gabigol e Neymar - Daniel Castelo Branco

Publicado 14/07/2022 14:30

Rio - Sempre muito polêmico, o atacante Gabigol, do Flamengo, costuma trazer diversas opiniões de torcedores nas redes sociais, seja criticando ou apoiando a postura do camisa nove. Após a vitória sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira (13), o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, foi até as redes sociais responder um comentário de um fã, e disse ter gostados das provocações feitas pelo artilheiro do Flamengo.