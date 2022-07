Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

FlamengoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/07/2022 00:22 | Atualizado 14/07/2022 00:24

O Flamengo, enfim, anunciou de maneira oficial, nas redes sociais, a chegada de Arturo Vidal. A contratação foi confirmada depois da vitória rubro-negra sobre o Atlético-MG, que deu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, enquanto Dorival Junior concedia entrevista coletiva.

Sonho de uns, pesadelo para outros. Mundo invertido? Apenas a realidade: ARTURO VIDAL É DO FLAMENGO! pic.twitter.com/8dWiInAXJ4 — Flamengo (@Flamengo) July 14, 2022

O contrato de Vidal com o Flamengo será valido até dezembro de 2023. Com 35 anos, Vidal chega ao Rubro-Negro após um longo flerte entre as partes. O chileno estava na Inter de Milão, da Itália, desde 2020, e também acumula passagens por Colo-Colo, Bayer Leverkusen, Juventus e Bayer de Munique.