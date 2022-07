Publicado 13/07/2022 21:31

Poucos minutos antes de a bola rolar para Flamengo x Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, os torcedores rubro-negros puderam dar as boas vindas a Arturo Vidal, novo reforço do clube.

Embora ainda não tenha sido anunciado de maneira oficial, o que deve acontecer dia 16 (sábado), Vidal já assinou um pré-contrato válido até dezembro de 2023.

Com 35 anos, Vidal chega ao Flamengo após um longo flerte entre as partes. O chileno estava na Inter de Milão, da Itália, desde 2020, e também acumula passagens por Colo-Colo, Bayer Leverkusen, Juventus e Bayer de Munique.