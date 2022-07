Assistente técnico, Cleber Xavier, e Tite, treinador da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Assistente técnico, Cleber Xavier, e Tite, treinador da seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/07/2022 14:33

Rio - Com convocação marcada para o começo de setembro, a seleção brasileira segue trabalho de observação de jogadores nesta quarta-feira. Desta vez, os auxiliares do treinador Tite, Cleber Xavier e Thomáz Araújo, além do preparador físico Fabio Mahseradjian irão acompanhar o duelo entre Flamengo e Atlético-MG, às 21h30, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. As informações são do "GE".

O assistente Cleber Xavier já esteve presente no primeiro jogo entre as duas equipes, quando o Galo venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no Mineirão. Além dessa partida, ele também acompanhou, junto a Thomaz e Fabio, a goleada do Flamengo por 7 a 1 sobre o Tolima, pela Libertadores.

Ambos os times são interessantes para Tite. Os rubro-negros Gabigol e Everton Ribeiro foram para a última Copa América e, Pedro é outro nome que chama a atenção do treinador, embora não seja convocado há dois anos. Do outro lado, Hulk, do Atlético-MG, também esteve na competição latina em 2021, e jogadores como o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o goleiro Everson já foram convocados para a Seleção.

A seleção brasileira precisa enviar uma lista provisória de 55 nomes para a Copa do Mundo do Catar até o dia 21 de outubro, mês que antecede o início do Mundial, de acordo com informação do "UOL". A lista definitiva, que contará com 26 atletas, precisa ser entregue até o dia 14 de novembro.