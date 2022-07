Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/07/2022 10:00

Rio - Em busca de reforços para a temporada, o Flamengo tem a lateral direita com uma das prioridades. De acordo com informações do jornalista Julio Miguel Neto, o Rubro-Negro busca um nome que seja consenso na Europa para ser contratado e assumir a posição de titular da equipe de Dorival Júnior.

A chegada de um jogador para a posição era considerado prioridade desde o período de Paulo Sousa. O Flamengo conta no momento com Matheuzinho e Rodinei para o setor. O jovem conta com a confiança da diretoria, mas é necessário um nome de mais força para ser titular do clube carioca neste momento.

Em relação a Rodinei, o jogador não deverá permanecer no Flamengo no ano que vem. O lateral sempre viveu altos e baixos. Recentemente ficou marcado pelo gol contra na partida contra o Corinthians, em São Paulo, e voltou a receber muitas críticas.

O nome de Gonzalo Montiel, do Sevilla, chegou a ser ventilado no clube carioca recentemente, porém, o vice de futebol, Marcos Braz, negou que o Flamengo tivesse interesse e muito menos negociado a contratação do argentino, de 26 anos.