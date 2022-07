Gabigol agitou a torcida para o duelo entre Flamengo e Atlético-MG - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol agitou a torcida para o duelo entre Flamengo e Atlético-MG

Publicado 13/07/2022 09:17

Chegou o grande dia. Três semanas depois do jogo de ida, Flamengo e Atlético-MG voltam a se enfrentar na Copa do Brasil, em busca de uma vaga nas quartas de final da competição. Hoje, às 21h30, no Maracanã, a Nação Rubro-Negra quer cumprir a "profecia" de Gabigol, que após a derrota por 2 a 1, no Mineirão, disse que no Rio o Galo conheceria o "inferno".



Com todos os mais de 56 mil ingressos colocados à venda já esgotados, e com expectativa de mais de 60 mil pessoas no Maraca, a tendência é de clima quente.



Por tudo isso, haverá um esquema especial de segurança, com a polícia dando suporte aos ônibus com torcedores do time mineiro, para evitar que a rivalidade ultrapasse o limite.



O clima de tensão fez com que as diretorias de ambos os clubes travassem uma guerra nos bastidores. Por conta das reclamações de Hulk no jogo contra o São Paulo, no domingo, o Rubro-Negro enviou um oficio à CBF pedindo um árbitro de Copa do Mundo pra hoje. A entidade já divulgou que Wilton Pereira será o árbitro da partida. Ao lado de Raphael Claus, ele estará no próximo Mundial.



Em campo, o Flamengo teve baixas de última hora, com a saída de Arão, vendido ao Fenerbahçe, e a lesão no joelho de Rodrigo Caio. A boa notícia é que Arrascaeta, que não enfrentou o Corinthians por conta de dores na região lombar, vai para o jogo.



Pra avançar, o Mengão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Como o gol fora de casa não é mais um critério de desempate, se vencer apenas por um gol de vantagem, a decisão vai para os pênaltis.

Prováveis escalações:



FLAMENGO

Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior



ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan e Otávio (Jair); Nacho, Zaracho, Vargas (Ademir) e Hulk. Técnico: ‘Turco’ Mohamed