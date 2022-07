Héctor Canteros quando defendia o Flamengo - Divulgação/C.R. Flamengo

Publicado 12/07/2022 14:36

Rio - O meio-campista Héctor Canteros, que tem passagem por clubes como Flamengo e Chapecoense, pode retornar ao Brasil em breve. Isto porque, o jogador e seu estafe já estão em negociação com o CSA, de Alagoas, para reforçar o elenco no restante da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação é do diretor de futebol do clube, Raimundo Tavares, que ainda revelou que outros atletas serão contratados.

"Nós estamos conversando, mas não só com ele. Tem outras situações que poderão acontecer, mas não podemos citar nomes. Temos esses dois jogos importantes em paralelo a isso, vamos conversando com o mercado até colocar à disposição do treinador as peças que o CSA precisa. Vão acontecer contratações além das que já foram feitas", disse o diretor, em entrevista ao portal "GE".

Atualmente com 33 anos, Héctor Canteros defende a Platense, da Argentina. O jogador atuou pelo Flamengo em 2014, 2015, e no começo de 2016. O meio-campista esteve em campo em 88 partidas, marcou cinco gols e deu sete assistências para seus companheiros durante seu período no Clube da Gávea.