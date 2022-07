Andreas Pereira, novo reforço do Fulham, da Inglaterra - Divulgação/Fulham

Andreas Pereira, novo reforço do Fulham, da InglaterraDivulgação/Fulham

Publicado 11/07/2022 19:50

Rio - O volante Andreas Pereira foi anunciado, nesta segunda-feira (11), como o novo reforço do Fulham, da Inglaterra. Poucas horas depois do anúncio, o ex-jogador do Flamengo se envolveu em uma grande polêmica nas redes sociais, ao discutir com o influenciador digital Gabriel Abramovic.

Flamenguista assumido, o TikToker criticou o fato do jogador ter removido a frase "torcedor do Flamengo" no Instagram, algo que foi adicionado após o final de seu contrato com o clube. Ao ver a publicação do influencer, Andreas Pereira se irritou e respondeu:

"O Flamengo eu levo no coração, não na bio do Instagram, seu vacilão do c******."

Em seguida, Gabriel respondeu Andreas com um texto criticando sua passagem pelo Flamengo.

Para finalizar as discussões, Andreas Pereira respondeu o texto do influenciador digital apenas com um emoji dando uma gargalhada.

A reportagem do Jornal O Dia entrou em contato com a assessoria de Andreas, mas não obteve uma resposta até o fechamento desta matéria.