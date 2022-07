Rodrigo Dunshee de Abranches - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 11/07/2022 12:16

Rio - O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, fez duras críticas à postura do Atlético-MG em relação à arbitragem. Em sua conta no Twitter, ele classificou a atitude do Galo como "antiética e vergonhosa" e pediu providências à CBF.

Os dirigentes do Atlético Mineiro estão usando uma estratégia totalmente antiética e vergonhosa para preparar seus jogos e pressionar a arbitragem. Espero que a CBF esteja vendo o q está sendo feito. Esse tipo de conduta destrói o futebol e o leva aos níveis mais rasteiros. — Rodrigo Dunshee (@roddunshee) July 11, 2022 "Os dirigentes do Atlético Mineiro estão usando uma estratégia totalmente antiética e vergonhosa para preparar seus jogos e pressionar a arbitragem. Espero que a CBF esteja vendo o que está sendo feito. Esse tipo de conduta destrói o futebol e o leva aos níveis mais rasteiros", escreveu Dunshee.

Na partida contra o São Paulo, no último domingo, o Galo saiu na bronca com a arbitragem cobrando a marcação de duas possíveis penalidades. O atacante Hulk, inclusive, relatou ter sido ameaçado pelo árbitro Anderson Daronco. O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, deve ir à CBF fazer cobranças.