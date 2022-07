Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

10/07/2022

São Paulo - O Flamengo foi derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians, em São Paulo. O gol que decidiu a partida em favor do Corinthians foi marcado por Rodinei que balançou a rede da própria equipe. O treinador Dorival Júnior minimizou o erro do lateral-direito do clube carioca.

"Isso é casualidade. Jogada fortuita. Fabricio fez o desvio, Rodinei tinha cravado o corpo no chão, a bola bate e ele fica sem reação. São situações que podem acontecer com qualquer um. Corinthians foi feliz hoje e uma infelicidade de nossa parte", disse.

Ao analisar o confronto, Dorival afirmou que a partida foi bastante equilibrada e acabou sendo decidida em favor dos paulistas por conta de um detalhe.

"Não tivemos uma equipe que prevaleceu sobre a outra. Duas equipes não deixaram de buscar o gol. Jogo foi resolvido na briga de meio de campo. De repente possamos ter outro tipo de jogo a partir de então. Serão dois jogos decisivos. Corinthians foi feliz no detalhe. Era gol evitável. Temos de ter calma, tranquilidade. Equipe, mesmo alterada, mostrou qualidade. Respeitou tudo que foi solicitado. Atacamos de maneira organizada. Fico satisfeito com 32 dias de trabalho. Não com resultado, merecíamos melhor", disse.