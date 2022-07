Michael - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

MichaelMarcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 10/07/2022 19:50

Rio - Michael viveu duas temporadas intensas no Flamengo. Campeão brasileiro em 2020, o atacante só desabrochou no ano seguinte. As boas atuações o levaram até o Al Hilal, da Arábia Saudita. No entanto, o jogador não quer permanecer longe do Brasil. Em entrevista ao canal "Alê Oliveira, Michael afirmo que deseja retornar e revelou uma promessa que fez ao vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz.

"A verdade é uma só: eu quero voltar ao Brasil. Eu nem comprei a passagem para a Arábia. Tenho uma promessa com Marcos Braz (dirigente do Flamengo). Prometi que quando eu voltar, a prioridade é dele. Se eu prometo, eu cumpro", disse.

Michael falou a respeito da sua situação no clube árabe. O atacante se disse querido pelos torcedores, mas que não está feliz atuando fora do Brasil.

"Tem uns jogadores que não gostam de mim, falam que eu sou maluco, mas tenho o carinho de muita gente. Torcedores gostam de mim, só que não sou eu. Não tenho mais a vontade de estar ali. Estou trabalhando porque sou profissional. Sou apenas um cara que faz um trabalho bem feito, mas não sou eu. Tem gente que vai lá na minha caixinha de som e desliga. Se eu estiver estressado e triste, eu não consigo jogar", disse.