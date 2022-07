Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 10/07/2022 13:19

Rio - O técnico Dorival Júnior terá mais um desfalque para o confronto com o Corinthians, neste domingo (10). Além de Arrascaeta, Matheuzinho, Bruno Henrique e Diego Alves, que estão no departamento médico, e Willian Arão, que foi vendido para o Fenerbahçe, da Turquia, o treinador também não poderá contar com o goleiro Hugo Souza, que amanheceu indisposto e com dores no corpo, e foi cortado da partida.

Hugo Souza, goleiro do Flamengo Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Com isto, o Rubro-Negro terá apenas dois goleiros a disposição no duelo contra o clube paulista: o titular Santos, e o jovem Matheus Cunha.

Flamengo e Corinthians se enfrentarão neste domingo (10), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto será válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.