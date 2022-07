Willian Arão - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - De saída do Flamengo, o volante Willian Arão compareceu ao treino desta manhã no Ninho do Urubu para se despedir dos seus companheiros. O jogador, de 30 anos, acertou com o Fenerbahçe e está a caminho do seu novo clube. Lá vai reencontrar o treinador Jorge Jesus.

A venda do veterano renderá ao Rubro-negro 3,1 milhões de euros (R$ 16,8 milhões). O pagamento será feito em parcelas, com uma no ato, a segunda em novembro e a última em outubro de 2023.

O Fenerbahçe avançou na negociação para Arão viajar para Istambul o quanto antes e regularizar sua situação no país. Com foco na Champions League, o treinador Jorge Jesus enfrentará o Dínamo de Kiev, da Rússia, nos dias 20 e 27 de julho. O prazo de inscrição se encerra na próxima quinta-feira (14).

Willian Arão chegou ao Flamengo em 2016, quando brigou com o Botafogo e entrou litígio com o Alvinegro (caso está na Justiça até hoje) para poder assinar com o Rubro-Negro. Com a camisa rubro-negra, o volante disputou 377 partidas, marcou 35 gols e conquistou 10 títulos. O jogador é um dos atletas mais vitoriosos no clube carioca.