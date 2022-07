Arturo Vidal na Praia de Grumari, no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Publicado 09/07/2022 10:46

Rio - O volante Arturo Vidal, segundo reforço do Flamengo na atual janela de transferências, já tem data para resolver suas pendências e iniciar os treinamentos com seu novo clube. O chileno embarca para Milão, na Itália, neste sábado (09), para rescindir oficialmente seu contrato com a Internazionale, e para resolver os últimos detalhes de sua transferência completa para o Rio de Janeiro.

A tendência é que o jogador resolva todas as suas pendências até o início da próxima semana. Isto porque, Vidal já tem viagem marcada na terça-feira (12), quando retornará ao Brasil para, enfim, se apresentar ao Flamengo. Seu primeiro treinamento deve ser realizado na quarta-feira (13), no CT Ninho do Urubu.

Na própria quarta, Vidal deve acompanhar o time mais uma vez no Maracanã, assim como foi feito na goleada sobre o Tolima, da Colômbia, pela Copa Libertadores da América. Dessa vez, o chileno assistirá o confronto com o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Desde que chegou ao Rio de Janeiro, Arturo Vidal já realizou os exames necessários, e assinou o contrato com o Flamengo. Sem mais compromissos, o chileno aproveitou para conhecer a Cidade Maravilhosa, passeando pela Zona Oeste. Nas redes sociais, o volante compartilhou um pouco de seu passeio pela Praia de Grumari.