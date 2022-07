Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 08/07/2022 18:04

Rio - Considerado uma das principais joias da base do Flamengo, o meio-campista Matheus França pode estar de saída do clube. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o jogador, de 18 anos está no radar do Manchester City, que estuda uma proposta de 35 milhões de euros para adquirir o atleta.

Matheus França Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Ainda segundo o comunicador, a diretoria do Rubro-Negro já estaria ciente do interesse do Grupo City para concretizar a transferência de Matheus França ainda nesta janela. Vale lembrar que, desde que retornou de lesão, o atleta tem sido uma escolha constante de Dorival Júnior para entrar nas partidas, e fez o seu primeiro gol na Libertadores na goleada por 7 a 1 sobre o Tolima, da Colômbia, na última quarta-feira (06).

No entanto, o clube inglês não é o único interessado na contratação do meio-campista. O Real Madrid, que já investiu em outros crias da base do Flamengo no passado (Vinicius Júnior, em 2018, e Reinier, em 2019), também está de olho no jovem de 18 anos.