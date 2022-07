Gabigol - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/07/2022 14:48

Rio - O STJD decidiu não levar a diante a denúncia feita pelo Atlético-MG contra Gabigol, do Flamengo, por falar que o Maracanã será um "inferno" no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Nesta sexta-feira, a procuradoria do STJD arquivou o caso. A informação é do portal "UOL".

Em nota enviada aos clubes, Giovani Rodrigues Mariot, procurador do STJD, informou o arquivamento "em vista da falta de tipicidade necessária para amparar o oferecimento de denúncia". Giovani ainda diz que a denúncia do Galo "não está alinhada com o contexto em que a declaração foi dada" e completa afirmando que "a torcida do Flamengo é reconhecida justamente pela pressão que exerce no Maracanã, sendo crucial para que o clube alcance resultados expressivos dentro de campo".

A partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG, está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. A torcida rubro-negra já esgotou os ingressos para a partida.