Estádio Mané Garrincha receberá dois jogos do FlamengoPaula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 07/07/2022 19:58 | Atualizado 07/07/2022 20:08

Rio - Com a confirmação de que não poderá mandar alguns jogos no Maracanã para a preservação do gramado, o Flamengo já se movimenta nos bastidores para levar duas partidas para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na coletiva de imprensa desta quinta-feira, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, confirmou a informação e ressaltou que nenhum campo suporta a quantidade de jogos que o estádio tem recebido.



"Existe um fato, que a gente precisa encontrar uma solução: o excesso de jogos no Maracanã. Esse excesso de jogos prejudica - e muito - o gramado. A maneira em que a quantidade de jogos que a gente tem, nenhum estádio no mundo suporta. Muita conversa fiada, mas na hora do vamos ver não suporta. A gente entende o fato do Maracanã ser público, do Maracanã ser do povo, está sob a nossa gestão, mas é do governo, o governo tem que ter um caminho para que se resolva isso", comentou.

"Em função desse excesso de jogos, nós teremos, mais uma vez, que fazer uma reforma nesse gramado e, muito provavelmente, o Flamengo sairá por dois jogos seguidos do Maracanã. Então, é isso. Procede a informação. Ainda não está firmado isso, você precisa dos processos dentro da CBF. O Flamengo muito provavelmente fará a gestão desses dois jogos. Iremos fazer a reforma, iremos gastar o que for preciso para que seja adequado", disse Marcos Braz.

Entenda o caso



Na última quarta-feira, Flamengo e Fluminense anunciaram que vão retirar três jogos para preservar o gramado - nos últimos 11 dias, o estádio recebeu cinco partidas. A paralisação ocorrerá a partir do dia 14 de julho.



Dessa forma, os jogos do Rubro-Negro contra o Coritiba, no dia 16 de julho, e contra o Juventude, dia 20, devem acontecer no Mané Garrincha.