Gabigol - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/07/2022 16:11

Rio - O Newcastle, da Inglaterra, estaria próximo de fazer uma oferta ao Flamengo pelo atacante Gabriel Barbosa. Segundo o jornal "Chronicle Live", o clube inglês entrou em contato com o staff de Gabigol e teve resposta de que o jogador ainda sonha em voltar ao futebol europeu, já que teve desempenho abaixo do esperado quando passou pela Inter de Milão e pelo Benfica. No entanto, o retorno só acontecerá mediante a um projeto irrecusável.

"Os representantes estão abertos a discussões contínuas, embora haja realismo no campo do jogador no que diz respeito a outros alvos em potencial. As pessoas próximas dizem que o atacante tem uma fome real de silenciar alguns críticos na Europa", publicou o veículo.

Anteriormente, o Newcastle já havia feito uma proposta ao Flamengo pelo camisa 9. O time inglês cogitou o empréstimo do jogador, com uma cláusula de compra estabelecida em 17 milhões de libras (R$ 109 milhões na cotação atual), o que foi rechaçado pelo clube carioca.

Gabigol seria uma opção para reforçar o elenco a fim de disputar o primeiro lugar na Premier League. Porém, o interesse só será efetivo caso Moussa Diaby, do Bayern Leverkusen, e Dominic Calvert-Lewin, do Everton, recusem a oportunidade de atuar pelo Newcastle.