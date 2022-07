Esporte - Partida valida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da America 2022, entre Flamengo x Tolima, Estadio Mario Filho, no Maracana, zona norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/07/2022 14:31

Rio - A classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores ficará marcada na carreira de Pedro. Na última quarta-feira, o atacante, de 25 anos, marcou quatro gols na vitória por 7 a 1 sobre o Tolima, e se tornou o primeiro jogador a marcar essa quantidade de tentos pelo Rubro-negro no torneio sul-americano.

"Foi o jogo mais especial, com certeza entre os mais importantes. Quatro gols em uma Libertadores não é para qualquer jogador. Muito feliz pelo desempenho individual. Tudo é passado, tive momentos difíceis, mas estou pensando e focado no momento que estou vivendo. De crescimento, nos últimos jogos, e espero crescer mais com a equipe e continuar fazendo gols, ajudando, e me dedicando nos jogos", disse Pedro após a partida.



"Sem dúvidas, foi uma noite especial. Vou lembrar para o resto da vida. Primeira vez com quatro gols, todo o jogo, de toda a equipe, foi incrível. Fiz quatro gols por causa do trabalho de todos. Fruto de muito trabalho e dedicação de todos. Espero evoluir e crescer para dar mais", concluiu.