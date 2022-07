Vidal - Reprodução / Twitter/ Isabelle Costa

Publicado 06/07/2022 18:31 | Atualizado 06/07/2022 18:38

Rio - Novo reforço do Flamengo, Arturo Vidal chegou ao Rio na tarde desta quarta-feira. No Aeroporto do Galeão, o chileno pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e por muitos torcedores que fizeram a festa no saguão do aeroporto. Em rápido contato, o meia tentou despistar o acordo e disse que ainda negocia com o Flamengo.

"Estou feliz de estar aqui. É um momento feliz. Ainda estamos negociando. Vou ver o jogo como torcedor do Flamengo e tomara que o time se classifique", afirmou o chileno, de 35 anos, que estava na Inter de Milão.

Arturo Vidal é presença confirmada no Maracanã, para assistir o duelo do Rubro-Negro com o Tolima, da Colômbia, pela Copa Libertadores da América. Na próxima quinta-feira, o chileno vai realizar exames e assinar com o Flamengo até dezembro do ano que vem.

Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol chileno, Arturo Vidal já havia demonstrado algum tempo o seu interesse de jogar pelo Flamengo. Bicampeão da Copa América pelo Chile, o meia fez carreira em clubes importantes do futebol europeu. Além da Inter, ele atuou pela Juventus, pelo Bayern e também pelo Barcelona.