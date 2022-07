Torcida do Flamengo no confronto com o América-MG - Paula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 06/07/2022 15:05

Rio - O Flamengo segue na reta final de preparação para o confronto com o Tolima, nesta quarta-feira (06), no Maracanã, pela Copa Libertadores da América. Até o começo da tarde desta quarta, mais de 48 mil ingressos já haviam sido vendidos. O Setor Norte já está esgotado, e o site para compra dos bilhetes se encontra com fila de espera.

Para avançar às quartas de final da Libertadores, o Flamengo necessita apenas de um empate. Caso perca por um gol de diferença, o confronto será decidido nos pênaltis. Vale lembrar que no duelo de ida, o Rubro-Negro venceu por um a zero, com gol marcado por Andreas Pereira, que será o novo jogador do Fulham, da Inglaterra.

O clube que se classificar no duelo desta quarta-feira, já terá o seu adversário das quartas de final definido. Trata-se do Corinthians, que venceu o Boca Juniors nos pênaltis, em La Bombonera, na noite da última terça-feira (05).

Flamengo e Deportes Tolima, da Colômbia, se enfrentarão, então, nesta quarta-feira (06), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã.