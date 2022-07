Petkovic - Reprodução

Publicado 05/07/2022 17:09

Rio - Ex-jogador do Flamengo, Edílson Capetinha fez uma revelação polêmica sobre Petkovic. Em entrevista ao podcast "Reis da Resenha", o ex-atacante contou que teve alguns desentendimentos com o sérvio nos bastidores do clube, em 2001, e que ele implicava com jogadores mais novos, entre eles Adriano Imperador.

“A nossa briga era mais vaidade. Eu chegando do Corinthians, ídolo do Corinthians, querendo ocupar o meu espaço e teve aquela briga. Trabalhar com ele não era fácil. E não sou só eu que falo isso“, disse Edilson.



“O Pet tinha, quando era jogador, uma natureza que era complicado. Ele tinha a visão do gringo. Tinha algumas coisas que a gente conflitava. Ele não se dava bem com os meninos, jogadores mais novos, Adriano, Reinaldo… ele queria sempre a bola para ele, queria tudo para ele, ele que tinha que fazer os gols…“, revelou.

“Ele ficava dando dura nos meninos, chegava no treinamento dava porrada nos meninos e achava que aquilo ali era o certo. E eu defendia os caras, entendeu? A gente batia de frente. Eu tinha essa visão, protegia os meninos. Talvez pela cultura dele, às vezes não era nem por maldade, de repente jogador novo não tem tanta moral. Tem lugar que é assim", completou o Capetinha.

Apesar do desentendimento, Edilson garante que as desavenças ficaram no passado.

“Ali era vaidade. O gringo jogava demais. Eu era brigado naquela época, hoje o Pet é meu amigão. Fui esses dias para Morro de São Paulo e fiquei na casa do Pet. A gente se fala direto. Hoje nós somos amigos para caramba“, finalizou.