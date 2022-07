Presidente do Flamengo - Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / flamengo

Publicado 05/07/2022 12:27

Rio - Destaque do sub-20 do Flamengo e conquistando espaço no elenco de Dorival Júnior, o jovem Matheus França desperta interesse de clubes europeus. De acordo como "GE", o Bayer Leverkusen, da Alemanha, acenou com a possibilidade de oferecer 15 milhões (cerca de R$ 83 milhões) de euros pelo jogador, de 18 anos.

Com apenas sete jogos como profissional, Matheus França ficou de fora dos gramados por dois meses e meio devido a uma fratura na fíbula da perna direita. O meia retornou ao campo na vitória do Flamengo por 2 a 0 sofre o Botafogo, pelo sub-20. Apesar do desejo do clube alemão, o Rubro-Negro aguarda um posicionamento oficial para debater a possibilidade de negócio.

O clube carioca acredita que é possível alcançar valores maiores por Matheus França. O Rubro-Negro entrou em consenso de que a joia está entre os atletas com maior potencial de mercado para se aproximar da meta orçamentária para venda de jogadores em 2022 que começou em R$ 185 milhões. Apesar das saídas de Michael, Hugo Moura, Piris de Mota, Max, Bill e João Lucas, o time ainda precisa gerar receita acima dos R$ 100 milhões.

A janela de transferências nas principais ligas europeias abriu na última sexta e vai até o dia 1º de setembro. Neste cenário, o Flamengo não tem pressa e entende que Matheus França tem potencial para se valorizar ainda mais à medida que ganhar mais oportunidades no time principal. O Real Madrid, que adquiriu os ex-jogadores rubro-negros Vinicius Junior e Reinier, monitoram o jogador, mas não possui qualquer movimentação até o momento.