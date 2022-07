Vinicius Junior - AFP

Publicado 05/07/2022 09:30

Rio - Principal jogador brasileiro no futebol europeu, Vinicius Junior é muito amigo de Lucas Paquetá. Os dois brilharam juntos no Flamengo e atualmente fazem parte da Seleção. Em conversa com o jornalista Casemiro Miguel, no "Que Papinho", o jogador do Real Madrid afirmou que tem um acordo com meia do Lyon para retornar ao clube carioca.

"A amizade com o Paquetá vai seguir, é o melhor amigo que eu tenho no futebol. Tenho um grande carinho por ele, e ele um grande carinho por mim. Vai ser para sempre. Estamos decidindo um ano (para voltar ao Flamengo). Mas não é agora. Tenho que voltar para ganhar a Libertadores", afirmou.

Vinicius Junior foi um dos principais jogadores do Real Madrid na última temporada. Ele conquistou o título do Espanhol e marcou o gol decisivo que garantiu mais um troféu da Liga dos Campeões para o clube espanhol.