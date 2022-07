Everton Cebolinha treina com time principal do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Everton Cebolinha treina com time principal do Flamengo

Publicado 05/07/2022 13:50

Rio - A chegada de Everton Cebolinha animou a torcida do Flamengo. No entanto, para Edilson Capetinha, a euforia não se justifica. Em entrevista à Jovem Pan, o ex-jogador analisou a contratação do atacante e afirmou que ele "não é isso tudo".

“Cebolinha é bom jogador. Não sei se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas dizer que vai resolver o problema do Flamengo, não vai. É mais um atacante que o Flamengo tem ali, joga bem, mas não é isso tudo. Não vai carregar o time nas costas“, afirmou Edilson.

Apesar de já trabalhar no Ninho do Urubu há alguns dias, Cebolinha ainda terá que esperar para entrar em campo pelo Rubro-Negro. Ele só pode jogar após o dia 18, quando se abre a janela de transferências para jogadores vindos de fora do país.