Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/07/2022 10:30

Rio - Em busca da contratação de um reforço para a lateral direita, o Flamengo chegou a um acordo verbal com o lateral-direito Gonzalo Montiel. No entanto, o Sevilla ainda não deu o seu "ok" para liberar o argentino. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o agente do jogador, de 26 anos, está na Espanha para tentar convencer os dirigentes espanhóis de firmarem um acordo.

Gonzalo Montiel Divulgação / Sevilla

A proposta do Flamengo pelo argentino é de empréstimo, com o clube carioca comprando 80% dos direitos do argentino. De acordo com o portal, o Sevilla deseja arrancar uma quantia um pouco maior. O clube espanhol estaria dando preferência por uma negociação com equipes europeias.

Gonzalo Montiel, de 26 anos, chegou ao Sevilla em agosto do ano passado. Para tirar o jogador do River Plate, o clube espanhol desembolsou 10 milhões de euros (R$ 61 milhões, à época). Na última temporada, o argentino disputou 28 jogos pelo clube espanhol e fez um gol.