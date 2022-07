Andreas Pereira - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 04/07/2022 14:36

Rio - O volante Andreas Pereira se despediu do Flamengo após a vitória sobre o Tolima, na última quarta-feira (29). Em entrevista, o atleta, que nasceu na Bélgica, mas que tem cidadania brasileira, disse não ser uma despedida, e sim um "até logo". E isto pode estar mais próximo do que se imagina. Segundo informações do jornalista Pablo Raphael, do "Urubu Interativo", o Flamengo tem um projeto de assinar um pré-contrato com o volante em janeiro, para que, em junho de 2023, Andreas retorne ao Flamengo sem custos.

Vale lembrar que Andreas Pereira, que é jogador do Manchester United, recebeu propostas do Fulham, também da Inglaterra, e pode ser emprestado até o final de junho do ano que vem, quando se encerra seu contrato com os Red Devils.

A ideia da diretoria do Flamengo é começar o processo para rejuvenescer seu elenco. Jogadores como Diego Ribas e Diego Alves, que possuem contrato apenas até o final deste ano, não deverão renovar seu vínculo com o clube. Além disso, não está descartada uma possível venda dos volantes Willian Arão e João Gomes, caso cheguem propostas financeiramente interessantes para o clube.

Aos 26 anos, Andreas Pereira viveu altos e baixos com a camisa do Flamengo. O belga foi o responsável por quebrar o jejum de mais de três anos sem gols de falta, mas teve passagem marcada pela falha grotesca na final da Copa Libertadores da América. Pelo clube, o volante entrou em campo em 53 partidas, marcou oito gols e deu três assistências para seus companheiros.