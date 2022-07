Luis Henrique, do Olympique de Marselha - Divulgação

Publicado 04/07/2022 12:30

Rio - O Flamengo tem um acerto encaminhado com o atacante Luis Henrique . Porém, de acordo com o site francês "Oueste-France", o Nantes, da França, pode entrar na negociação e atrapalhar o acordo do atacante com o clube carioca. O jovem tem contrato com o Olympique de Marselha, também da França, até 2025.

De acordo com o portal, para o Olympique de Marselha, é melhor manter o atleta em solo europeu, visando o crescimento profissional do atacante. Além disso, o Nantes poderia fazer uma proposta de compra, o que poderia facilitar a possível negociação entre as partes.

Apesar disso, Flamengo e Olympique de Marselha possuem um bom relacionamento, após a negociação envolvendo Gerson. Ou seja, o otimismo é grande para que a operação seja finalizada nesta semana. O Botafogo chegou a demonstrar interesse por Luis Henrique, mas o atacante optou pelo projeto rubro-negro, mesmo sendo cria da base alvinegra.

Atacante que atua pelo lado esquerdo, Luis Henrique não quer permanecer no Marselha e tenta convencer o clube a liberá-lo. Revelado pelo Botafogo, Luis Henrique foi a maior venda da história do clube. Em 2020, foi negociado com o Olympique de Marselha por € 8 milhões (R$ 25 milhões à época).