Rodolfo LandimPaula Reis/Flamengo

Publicado 03/07/2022 18:22

David Luiz no duelo contra o Sporting Cristal, do Peru Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Rio - A passagem do zagueiro David Luiz pelo Flamengo pode estar perto do fim. De acordo com o portal "Goal", o camisa 23 foi oferecido à Inter de Milão, que estuda fazer uma investida para contar com o experiente defensor em seu elenco.