Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/07/2022 15:06

Rio - Ativo no mercado de transferências, o Flamengo mira na contratação de volantes. Com a saída de Andreas Pereira, a diretoria rubro-negra abriu negociações com Wendel e possui conversa com mais um jogador do meio-campo, que não teve nome revelado e é mantido em sigilo nos bastidores. As informações são da jornalista Isabelle Costa, do "S1 live".

De acordo com a repórter, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, tiveram a primeira reunião com o staff de Wendel nesta sexta-feira, por ligação. Além do volante, os dirigentes também se reuniram com empresários de um outro jogador que está na mira do Flamengo para o meio de campo.

No entanto, o Rubro-Negro não estaria disposto a desembolsar muito na contratação de novos jogadores. No caso de Wendel, o clube só concluirá uma negociação por empréstimo junto ao Zenit-RUS. Os dirigentes rubro-negros pretendem utilizar o mecanismo da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), que permite o jogador que está na Rússia, país em Guerra com a Ucrânia, suspender seu contrato e assinar com outro clube por um ano.