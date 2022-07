Andreas Pereira encerrou a sua passagem pelo Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Andreas Pereira encerrou a sua passagem pelo FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/07/2022 14:02

Rio - Andreas Pereira não é mais jogador do Flamengo, mas segue na torcida pelo clube, ao menos em seu Instagram. Nesta sexta-feira, o meia alterou suas informações na rede social e agora aparece como "torcedor do Flamengo".

Em seu perfil, Andreas se manifestou pela primeira vez após ter seu contrato de empréstimo encerrado na última quinta. O meia postou um vídeo onde aparece emocionado, chegando a ir às lágrimas, seu último jogo, contra o Tolima, na última quarta-feira, em que marcou o único gol da partida, e colocou na legenda "Abençoado em viver o Flamengo".

Com a camisa do Flamengo, Andreas Pereira disputou 53 partidas e marcou oito gols. Apesar de algumas boas atuações, o jogador ficou marcado por conta da falha na final da Libertadores de 2021, contra o Palmeiras. Agora, ele voltará ao Manchester United, que deve negociá-lo com outro clube europeu. O Fulham aparece como favorito.