Andreas Pereira - Alexandre Vidal/Flamengo

Andreas PereiraAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/06/2022 20:25

Rio - O repórter Eric Faria, do Grupo Globo, criticou a postura de dirigentes do Flamengo em negociação com Andreas Pereira nas redes sociais, nesta quinta-feira (30). Na ocasião, o jornalista afirmou que a tentativa pela permanência do meio-campista, de 26 anos, deixou o Rubro-negro exposto. A saída do jogador belgo-brasileiro dividiu opiniões de torcedores do clube carioca.

"Você, rubro-negro, pode achar que não vale pagar 10 milhões de euros no Andreas. Mas o que alguns dirigentes (Braz e Spindel estão absolvidos) fizeram para minar o negócio foi fora da curva. Agiram mal com o atleta, com o Manchester Uted e deixaram o Flamengo exposto. Péssimo desfecho", afirmou Eric Faria no Twitter.

Na despedida, Andreas Pereira construiu uma vantagem para o Flamengo. Na última quarta-feira, o meia foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Tolima, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, e deixou o Rubro-negro dependendo apenas de um empate no Maracanã para poder avançar às quartas de final da competição.