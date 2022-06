Arturo Vidal - Divulgação / Inter de Milão

Publicado 30/06/2022 16:32

Rio - A negociação envolvendo Arturo Vidal e Flamengo não vive os seus melhores dias. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o staff do chileno não gostou da proposta feita pelo Rubro-Negro. O grupo de empresários que administra a carreira do jogador enviou uma contraproposta ao clube carioca, mas ainda não houve retorno. Com isso, as conversas esfriaram.

A publicação destaca que o Boca Juniors tem mostrado grande interesse em contratar Vidal. No entanto, a negociação ainda não evoluiu e o chileno teria a classificação do clube argentino para as quartas de final da Libertadores como uma condição para topar o negócio. O torneio pode inclusive colocar Flamengo e Boca em um confronto direto nesta fase.

De acordo com o site ‘Sportitalia’, o jogador e a Inter de Milão finalizaram o acordo de rescisão. O clube italiano irá pagar cerca de quatro milhões de euros (aproximadamente R$ 22 milhões) para liberar o jogador de cumprir seu vínculo até o meio do ano que vem.

No clube de Milão desde 2020, Vidal não conseguiu desempenhar o futebol esperado pela Inter. Além do Flamengo, o chileno também interessa ao Boca Juniors, da Argentina, e também a clubes do futebol dos Estados Unidos.



Com passagem importante por grandes equipes do futebol europeu como Juventus, Barcelona e Bayern, Vidal já deixou claro em algumas oportunidades que deseja acertar com o Flamengo para o segundo semestre.