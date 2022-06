Andreas Pereira encerrou a sua passagem pelo Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/06/2022 15:03

Rio - A passagem de Andreas Pereira pelo Flamengo, que teve contrato encerrado com o Rubro-negro nesta quinta-feira (30) foi analisada por Renata Fan, no programa "Jogo Aberto", da Band. Na ocasião, a apresentadora afirmou que o meio-campista, de 26 anos, foi "perseguido" após ter cometido falha na final da Libertadores contra o Palmeiras, e rasgou elogios a qualidade do jogador belgo-brasileiro.

Na última quarta-feira, em seu último jogo pelo Flamengo, Andreas Pereira fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Tolima, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Após a partida, o meia se declarou ao Rubro-negro e afirmou que retornará ao clube carioca.

"Legal a declaração do Andreas Pereira e, na minha opinião, ele foi perseguido porque teve uma falha na Libertadores e o título foi para o Palmeiras. Depois em alguns momentos, as pessoas lembravam disso, transferiam para o campo e depois acabou que ele não teve oportunidades como titular", disse Renata Fan.

"Acho que faltou para ele virar ídolo, um pouco mais de tranquilidade ao longo da passagem pelo Flamengo e talvez seja, por isso, que ele queira retornar um dia. Um jogador muito caro, de muita qualidade, mas custa muito dinheiro para o Flamengo", completou.