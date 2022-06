CT Ninho do Urubu - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Rio - O Ninho do Urubu teve novidades na manhã desta quinta-feira (30). Os zagueiros Rafael Santos e Matheus Thuler, que estavam emprestados pelo Flamengo a clubes europeus, retornaram ao Rubro-Negro após o término do período de empréstimo e realizaram seus primeiros trabalhos no CT. No entanto, a dupla não tem permanência garantida, e aguarda a definição do futuro.

Rafael Santos foi emprestado ao Apoel, do Chipre, em julho de 2022. Aos 24 anos, o zagueiro não teve muito espaço no clube, e atuou em apenas 29 partidas e marcou um gol durante suas duas temporadas na Europa. Já Matheus Thuler foi para o Montpellier, da França, em julho de 2021. Assim como Rafael, Thuler também não teve muito espaço na Europa, e esteve em campo em 18 partidas durante sua passagem pelo clube francês.

No entanto, vale lembrar que Rafael Santos teve uma lesão grave enquanto defendia o Apoel, e, por isto, acabou perdendo espaço em sua segunda temporada no clube, e acabou não sendo comprado pelo clube cipriota.

Enquanto aguardam a decisão sobre suas carreiras, Rafael Santos e Matheus Thuler devem realizar trabalhos com as equipes de base do Rubro-Negro. No entanto, existe a expectativa da volta de Thuler ao elenco profissional. Isto porque, Dorival Júnior havia pedido a contratação do zagueiro quando ainda treinava o Athletico-PR, mostrando ter se interessado com o futebol do jogador de 23 anos.