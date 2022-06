De fora da área, Andreas Pereira acertou um lindo chute e garantiu a vitória do Rubro-Negro - Daniel MUNOZ / AFP

Publicado 30/06/2022 11:15

Rio - Em seu último jogo pelo Flamengo, Andreas Pereira marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Tolima, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Libertadores, na última quarta-feira, na Colômbia. O meia, que tem contrato de empréstimo encerrado nesta quinta, irá retornar ao Manchester United. Ao abordar o fim da sua passagem pelo Rubro-Negro, Andreas afirmou que este não será o seu fim no Rubro-Negro.

"Sobre o meu futuro, a relação minha com o Flamengo sempre foi muito boa. O grupo sempre me tratou super bem. Esse ano foi incrível apesar de não ganhar títulos. Se realmente não der certo. Eu amo o clube, eu amo o Flamengo, eu sou Flamengo. Com certeza não é uma despedida", disse.

A passagem de Andreas Pereira pelo Rubro-Negro começou muito bem, com direito a golaço de falta que quebrou um jejum incômodo no clube carioca. Porém, a falha na final da Libertadores acabou sendo uma marca negativa. Nos últimos jogos, o meia retomou o bom futebol e agora irá voltar ao clube inglês.

"Eu não sou dono do meu nariz. O Manchester que decide essas coisas também. Eu gostaria de permanecer, mas não está nas minhas mãos 100%. Vou ver o que é melhor para mim e para o clube.", afirmou.

Escolhido como melhor em campo em eleição promovida pela Conmebol, Andreas disse que estava muito focado em vencer o jogo. Herói da vitória rubro-negra, o meia se declarou ao Flamengo e descartou uma despedida, esperando por um "até logo".

"Eu estava focado no jogo. Falei para o meu empresário: “Me deixa em paz, eu quero ganhar o jogo”. Vou comemorar com meus companheiros. Quando chegar no Brasil eu vou conversar com todo mundo e resolver", contou.

O auxiliar e filho de Dorival Júnior, Lucas Silvestre comandou o time durante a suspensão do treinador e ainda mostrou esperança em contar com o meio-campista na sequência da temporada embora se saiba que a saída está na iminência de acontecer.

"Até difícil a gente falar. Andreas é um dos grandes profissionais com quem trabalhei na minha vida. Taticamente e tecnicamente tem um domínio do jogo fantástico. Jogador fundamental para nós, com importância fundamental não só em campo. A gente espera ainda contar com ele", afirmou Lucas.