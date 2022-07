Flamengo precisa apenas de um empate no Maracanã para avançar às quartas da Libertadores - Daniel MUNOZ / AFP

Publicado 30/06/2022 18:33 | Atualizado 30/06/2022 18:53

Rio - O apresentador André Rizek, do Grupo Globo, projetou o jogo de volta do Flamengo contra o Tolima, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores nas redes sociais. Na ocasião, o jornalista comentou sobre a vitória do Rubro-negro por 1 a 0, na quarta-feira (29), e classificou o adversário como "time doidão".

"Bom dia. Que time esquisito o Tolima, hein? Capaz de jogadas insinuantes, de habilidade, mas ao mesmo tempo de enorme insolência. Desiste de jogar em momentos da partida, parece achar chato. De repente, liga de novo. Flamengo 75% classificado. Mas há de se respeitar o time doidão", disse André Rizek em sua rede social.

Apesar de diversos desfalques na Colômbia, o Flamengo garantiu a vitória contra o Tolima, e precisará apenas de um empate no Maracanã para avançar às quartas de final da Libertadores. Antes disso, o Rubro-negro vira chave para enfrentar o Santos no próximo sábado (2), às 19h, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.